В Кремле рассказали о свидетелях нарушений перемирия со стороны Киева

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Свидетелями несоблюдения режима перемирия со стороны Киева, которые в том числе привели к нарушениям работы аэропортов Москвы, были москвичи и многочисленные гости столицы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.