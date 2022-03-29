Барбашев против «Ванкувера»: 1-е очко в 5 матчах и 4 хита за 15:51. У него 19+26 в 64 играх

Иван Барбашев прервал серию из 4 игр без очков в матче с «Ванкувером». «Сент-Луис» обыграл «Кэнакс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
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