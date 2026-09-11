"По возможности старайтесь родиться у богатых родителей". Прочитавшую лекцию в МГУ Стешу Маликову обвиняют в непотизме

В сети массово критикуют 26-летнюю Стешу Маликову, которая вчера прочитала лекцию в МГУ. По мнению пользователей сети, дочь Дмитрия Маликова добилась успеха (она основала бренд Dress by Stesha) исключительно благодаря фамилии знаменитого отца.
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