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SPLETNIK

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"По возможности старайтесь родиться у богатых родителей". Прочитавшую лекцию в МГУ Стешу Маликову обвиняют в непотизме

"По возможности старайтесь родиться у богатых родителей". Прочитавшую лекцию в МГУ Стешу Маликову обвиняют в непотизме

В сети массово критикуют 26-летнюю Стешу Маликову, которая вчера прочитала лекцию в МГУ. По мнению пользователей сети, дочь Дмитрия Маликова добилась успеха (она основала бренд Dress by Stesha) исключительно благодаря фамилии знаменитого отца.

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