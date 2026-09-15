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Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Подмосковье

Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Подмосковье

В ночь на среду, 16 сентября, на Подмосковье опустится густой туман. Аналогичная ситуация ожидается и утром того же дня, о желтом уровне опасности в регионе сообщил на официальном сайте Гидрометцентр России.

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