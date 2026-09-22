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Новости Брянска

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Брянский суд обязал «Брянский бройлер» выплатить компенсацию за гибель рабочего

Брянский суд обязал «Брянский бройлер» выплатить компенсацию за гибель рабочего

Предприятие «Брянский бройлер» выплатит 300 тысяч рублей воспитателю погибшего рабочего, отравившегося метаном на очистных сооружениях.

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