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Говорит Европа ⚡

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The Economist предупредил: Кремль примет судьбоносное решение уже к осени

The Economist предупредил: Кремль примет судьбоносное решение уже к осени

Почему удары по нефтеперерабатывающим заводам стали главным козырем Киева? Какие сроки установил The Economist для решения Кремля о судьбе конфликта? Какие три варианта действий останутся у Москвы, если ПВО не справится с натиском дронов? И насколько вероятен ядерный сценарий или новая мобилизация в случае отказа от прекращения огня? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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