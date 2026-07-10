The Economist предупредил: Кремль примет судьбоносное решение уже к осени

Почему удары по нефтеперерабатывающим заводам стали главным козырем Киева? Какие сроки установил The Economist для решения Кремля о судьбе конфликта? Какие три варианта действий останутся у Москвы, если ПВО не справится с натиском дронов? И насколько вероятен ядерный сценарий или новая мобилизация в случае отказа от прекращения огня? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.