В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении украинского дрона в небе над Белгородской областью. По данным российского оборонного ведомства, Киев попытался атаковать российские объекты сегодня в районе 12.
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