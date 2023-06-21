Приём документов в колледжи начнётся с 25 июня в Карагандинской области

В Карагандинской области 25 июня стартует приёмная кампания в колледжи. Заявления и документы можно подать через веб-портал Электронного правительства либо обратившись в учебное заведение, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
В Карагандинской области 25 июня стартует приёмная кампания в колледжи. Заявления и документы можно подать через веб-портал Электронного правительства либо обратившись в учебное заведение, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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