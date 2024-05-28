Система корпоративных пенсий станет действительно хорошим подспорьем для накоплений. Таким мнением с 360.
Светлана Бессараб: Система корпоративных пенсий станет подспорьем для накоплений
Комментарии
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Валерий Каулин
Как ни стараются, а результат всегда один! У них деньги, у народа проблемы. И плохая память. В 2002 году первая пенсионная реформа, которую подписал Светлоликий, уничтожила советскую пенсионную систему с её социальными принципами. Потом ввели баллы, благодаря чему никто ничего понять не может в начислении пенсий. И, наконец, последняя реформа приблизила возраст выхода на пенсию к возрасту ухода из этого мира! Зато сам Светлоликий снизошёл до объяснения всему народу, как эта реформа улучшит положение пенсионеров! И что, всем стало лучше? Только у них стало, да и было до этого, неплохо!
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3 час.
Николай Сопляков
Какая чушь. Все равно нае....т. И по полной программе. Просто потом отменят эту сситемус утилизацие в свой карман пенсионных накоплений и придумают взамен более продвинутую технологию с тем же концом. Была гарантированная пенсия от государства и нечего было изобретать велосипед.
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3 час.
Валерий Кривошеев
Сдается мне это будет особая пенсия, для успешных менеджеров, которую будет оплачивать весь коллектив. Здорово же?
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54 мин.
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