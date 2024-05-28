Светлана Бессараб: Система корпоративных пенсий станет подспорьем для накоплений

Валерий Каулин

Как ни стараются, а результат всегда один! У них деньги, у народа проблемы. И плохая память. В 2002 году первая пенсионная реформа, которую подписал Светлоликий, уничтожила советскую пенсионную систему с её социальными принципами. Потом ввели баллы, благодаря чему никто ничего понять не может в начислении пенсий. И, наконец, последняя реформа приблизила возраст выхода на пенсию к возрасту ухода из этого мира! Зато сам Светлоликий снизошёл до объяснения всему народу, как эта реформа улучшит положение пенсионеров! И что, всем стало лучше? Только у них стало, да и было до этого, неплохо!