Собянин: В Москве пройдет экзамен, который поможет школьникам при поступлении

Ребятам предстоит решить задачи в сфере программирования и электроники, сделать эскизный дизайн-проект изделия и так далее Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал, что у школьников Москвы появилась возможность получить дополнительные баллы для поступления в вузы.
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