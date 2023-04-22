Экс-нардеп Рады Кива назвал «пиром сатаны» события на Украине под руководством Зеленского

Украина под руководством президента Владимира Зеленского превратилась в «пир сатаны». Таким мнением поделился бывший народный депутат Верховной Рады Илья Кива.
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