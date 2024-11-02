Артюхов и Жога открыли новое здание социального центра «Доверие» в Салехарде

В Салехарде свои двери распахнуло новое здание центра социального обслуживания населения «Доверие». На торжественном открытии побывали полпред президента в УрФО Артем Жога и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
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