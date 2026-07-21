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Зрелая свобода: что такое "прайм эра" и почему пользователи Сети о ней говорят

Зрелая свобода: что такое "прайм эра" и почему пользователи Сети о ней говорят

"Мой прайм", "прайм-эра", "быть в своей лучшей версии" – эти фразы прочно захватили ленту соцсетей. За последний год упоминаемость этого термина выросла в разы, а "Медиалогия" даже включила его в десятку слов 2025 года.

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