Зрелая свобода: что такое "прайм эра" и почему пользователи Сети о ней говорят

"Мой прайм", "прайм-эра", "быть в своей лучшей версии" – эти фразы прочно захватили ленту соцсетей. За последний год упоминаемость этого термина выросла в разы, а "Медиалогия" даже включила его в десятку слов 2025 года.
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