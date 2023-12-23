Сбор подписей за Путина в новых регионах проходит в выездном формате

На предстоящих президентских выборах проходит сбор подписей в поддержку кандидатуры главы Российской Федерации Владимира Путина в новых регионах в формате выездных мероприятий, заявил заместитель главы исполкома Народного Фронта Борис Подольный.
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