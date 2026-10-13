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"Динамо-Алтай" откроет серию домашних матчей игрой с "Олимпией"

"Динамо-Алтай" откроет серию домашних матчей игрой с "Олимпией"

В Барнауле вечером 13 октября состоится матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" выступит против "Олимпии" из Кирово-Чепецка, сообщает пресс-служба мэрии.

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