Москва, ховайся, или В садку гармати коло хати

В связи с паникой и милитаристским психозом, которые разжигаются на Украине в интересах её западных «партнёров», резко возрос интерес украинских граждан к огнестрельному оружию.
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