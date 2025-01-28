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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аль-Хилаль» расторг контракт с Неймаром по обоюдному согласию сторон. Форвард провел за команду 7 матчей во всех турнирах

Ожидается, что 32-летний игрок вернется в бразильский «Сантос», в котором начинал карьеру. Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в августе 2023 года.

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