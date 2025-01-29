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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бронни Джеймс о 15 минутах против «Сиксерс»: «Теперь я готов намного лучше»

55-й номер драфта не набрал ни одного очка и допустил 3 потери в проигранной встрече. «Все это случилось довольно внезапно, но я старался оставаться готовым к игре и сохранять ясный ум, правильный настрой.

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