Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В центре Смоленска состоялся масштабный праздник урожая

В центре Смоленска состоялся масштабный праздник урожая

Смоленск превратился в главную витрину достижений регионального агропрома. Областная сельскохозяйственная выставка, организованная профильным министерством, наглядно показала: местное фермерство не просто держится на плаву, а уверенно наращивает обороты.

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