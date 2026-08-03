В центре Смоленска состоялся масштабный праздник урожая

Смоленск превратился в главную витрину достижений регионального агропрома. Областная сельскохозяйственная выставка, организованная профильным министерством, наглядно показала: местное фермерство не просто держится на плаву, а уверенно наращивает обороты.
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