Более трети посетителей промышленных площадок Магнитогорска за восемь лет составила молодёжь. Свыше 87 тысяч человек побывали на экскурсиях по металлургическим и машиностроительным объектам, а на базе ММК действует первый в России Центр компетенций по развитию промышленного туризма.
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