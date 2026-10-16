Более трети посетителей промышленных площадок Магнитогорска за восемь лет составила молодёжь. Свыше 87 тысяч человек побывали на экскурсиях по металлургическим и машиностроительным объектам, а на базе ММК действует первый в России Центр компетенций по развитию промышленного туризма.