Историю человечества иногда проще увидеть, чем прочитать. Проект The Holocene: 15000 Years of Human History предлагает именно такой способ: вся хронология собрана в огромную интерактивную сетку, где одна строка соответствует столетию, а каждый отдельный квадратик — одному году.