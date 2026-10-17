Историю человечества иногда проще увидеть, чем прочитать. Проект The Holocene: 15000 Years of Human History предлагает именно такой способ: вся хронология собрана в огромную интерактивную сетку, где одна строка соответствует столетию, а каждый отдельный квадратик — одному году.
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