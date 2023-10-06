Социальная сеть X рассматривает возможность дробления подписки на три уровн...

Социальная сеть X рассматривает возможность дробления подписки на три уровня с точки зрения наличия рекламыГенеральный директор бывшей Twitter Линда Яккарино (Linda Yaccarino), как сообщает Bloomberg, на встрече с кредиторами компании перечислила факторы, способствующие будущему выходу на безубыточность.
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