Социальная сеть X рассматривает возможность дробления подписки на три уровн...

Социальная сеть X рассматривает возможность дробления подписки на три уровня с точки зрения наличия рекламыГенеральный директор бывшей Twitter Линда Яккарино (Linda Yaccarino), как сообщает Bloomberg, на встрече с кредиторами компании перечислила факторы, способствующие будущему выходу на безубыточность.