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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Социальная сеть X рассматривает возможность дробления подписки на три уровн...

Социальная сеть X рассматривает возможность дробления подписки на три уровн...

Социальная сеть X рассматривает возможность дробления подписки на три уровня с точки зрения наличия рекламыГенеральный директор бывшей Twitter Линда Яккарино (Linda Yaccarino), как сообщает Bloomberg, на встрече с кредиторами компании перечислила факторы, способствующие будущему выходу на безубыточность.

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