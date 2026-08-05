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Российские войска освободили Рыжевку в Сумской области и Зарницу в Запорожской области

Российские войска освободили Рыжевку в Сумской области и Зарницу в Запорожской области

Контроль над Рыжевкой в результате наступления установили подразделения группировки войск "Север". Зарницу в ходе продвижения в глубину обороны противника взяла группировка "Восток", сообщило в среду, 5 августа 2026 года, Минобороны России.

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