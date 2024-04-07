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Галант: Израиль готов ответить на любой возможный сценарий «в отношении Ирана»

Галант: Израиль готов ответить на любой возможный сценарий «в отношении Ирана»

Израиль в настоящий момент готов ответить на любой возможный сценарий «в отношении Ирана». С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил руководитель израильского министерства обороны Йоав Галант.

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Комментарии
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Александр Бабин
Нормально-сами разбомбили посольство Ирана а сейчас будут отвечать может сначала ответить надо за то что натворили
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14 час.
Валерий Бирюков
Этот юноша с просветлённым взором идиота - плоть от плоти продукт государства-террориста.
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12 час.

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