Галант: Израиль готов ответить на любой возможный сценарий «в отношении Ирана»

Израиль в настоящий момент готов ответить на любой возможный сценарий «в отношении Ирана». С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил руководитель израильского министерства обороны Йоав Галант.
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