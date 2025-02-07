Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 443 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Зеля! БРЫСЬ на нары!! ВСЕМ уже надоел!Бредни Зеленского...
  • Юрий Золотарев
    Эта вонючая УСраина сидит гнилой занозой в мозгах практически ВСЕХ  НОРМАЛЬНЫХ  жителей Планеты! Пора с нею кончать!!!«Это критический ...
  • Боцман
    У Аристовича открылся 3 глаз.Попытка построить...

В Киеве хотят повлиять на Трампа через Церковь – на молитвенный завтрак отправлен внушительный десант

В Киеве хотят повлиять на Трампа через Церковь – на молитвенный завтрак отправлен внушительный десант

The New York Times пишет, что ради сохранения американской помощи при Трампе украинские власти начали активную лоббистскую деятельность среди союзников нынешнего президента  — консервативных правохристианских организаций евангелического толка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх