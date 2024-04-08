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ЕС предварительно согласовал ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины

ЕС предварительно согласовал ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины

Лидеры Евросоюза достигли предварительного соглашения относительно тарифов на ввоз украинских сельскохозяйственных товаров, которое, по мнению чиновников в ЕС, может нарушить стабильность европейских аграрных рынков.

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