ЕС предварительно согласовал ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины

Лидеры Евросоюза достигли предварительного соглашения относительно тарифов на ввоз украинских сельскохозяйственных товаров, которое, по мнению чиновников в ЕС, может нарушить стабильность европейских аграрных рынков.
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