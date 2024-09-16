Новая официальная статистика Elden Ring показывает, что определенный враг убива...

Новая официальная статистика Elden Ring показывает, что определенный враг убивает игроков чаще, чем ожидалосьКоманда разработчиков Elden Ring: Shadow of the Erdtree раскрыла новую статистику относительно DLC, в которой указаны различные интересные детали, например, что определенный враг убивает игроков чаще, чем ожидалось.