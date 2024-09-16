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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая официальная статистика Elden Ring показывает, что определенный враг убива...

Новая официальная статистика Elden Ring показывает, что определенный враг убива...

Новая официальная статистика Elden Ring показывает, что определенный враг убивает игроков чаще, чем ожидалосьКоманда разработчиков Elden Ring: Shadow of the Erdtree раскрыла новую статистику относительно DLC, в которой указаны различные интересные детали, например, что определенный враг убивает игроков чаще, чем ожидалось.

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