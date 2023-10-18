Новосибирская область и Киргизская Республика планируют новые проекты в рамках культурно-гуманитарного сотрудничества

Первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов вместе с и.о. министра культуры региона Юрием Зимняковым в рамках рабочей встречи с Генеральным консулом Киргизской Республики в городе Новосибирске Айбеком Айдарбековым обсудили направления дальнейшего развития культурного сотрудничества.
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