Ретрокалендарь: от открытия планеты Нептун до женитьбы Льва Толстого на Софье Берс

23 сентября 1930 года родился народный артист РФ Иван Краско – отец известного актёра Андрея Краско.В тот же день и год родился Рэй Чарльз – легендарный джазовый певец и пианист, награждённый 17 премиями "Грэмми".
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