Дугин: не хотите обострения — отдайте РФ Украину

Визит Джона Рэтклиффа в Москву — это не дипломатический жест, а холодная оценка рисков. Пока мировые агентства обсуждают, что именно глава ЦРУ сказал в закрытых кабинетах, в публичное пространство вброшен тезис, который звучит как ультиматум.