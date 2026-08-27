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Мировое обозрение

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Дугин: не хотите обострения — отдайте РФ Украину

Дугин: не хотите обострения — отдайте РФ Украину

Визит Джона Рэтклиффа в Москву — это не дипломатический жест, а холодная оценка рисков. Пока мировые агентства обсуждают, что именно глава ЦРУ сказал в закрытых кабинетах, в публичное пространство вброшен тезис, который звучит как ультиматум.

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