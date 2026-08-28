👩🏻🏫 С 1 сентября базовые оклады учителей в Севастополе вырастут более чем на 30% Повышение связано с федеральным решением — базовая оплата труда педагога должна быть не ниже МРОТ.
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👩🏻🏫 С 1 сентября базовые оклады учителей в Севастополе вырастут более чем на 30% Повышение связано с федеральным решением — базовая оплата труда педагога должна быть не ниже МРОТ.