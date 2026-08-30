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Журнал «Профиль»

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Правительство Исландии не будет возобновлять переговоры о вступлении в Евросоюз

Правительство Исландии не будет возобновлять переговоры о вступлении в Евросоюз

Результаты состоявшегося референдума должны быть приняты во внимание, а проведение подобных голосований с небольшими интервалами нецелесообразно, заявила в воскресенье, 30 августа 2026 года, исландский премьер-министр Криструн Фростадоуттир.

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