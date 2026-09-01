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Татар-информ

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Врачи РКОД откачали 16 литров жидкости, удаляя у жительницы РТ опухоль в 4,5 кг

Врачи РКОД откачали 16 литров жидкости, удаляя у жительницы РТ опухоль в 4,5 кг

Фото: канал МАКС Альмира Абашева Врачи Республиканского клинического онкологического диспансера удалили у жительницы РТ опухоль в 4,5 кг.

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