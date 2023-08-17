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Сергей Бубка покинет World Athletics. Он входил в систему организации 22 года

Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом, украинец Сергей Бубка покинет Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) после 22 лет работы в организации.

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