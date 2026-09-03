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Соник и Эми Роуз: история любви и приключений

Соник и Эми Роуз: история любви и приключений

Соник и Эми Роуз снова в центре событий: пока он в одиночку воюет с непокорным мотором своего биплана, она вот-вот напомнит ему, что даже у самого быстрого ежа в мире есть сердце, которое не починить отвёрткой.

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