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Мировое обозрение

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Как превратить текстовое описание задачи в локальную нейросеть: метод Compile by Training от исследователей из Гарварда и Ватерлоо

Как превратить текстовое описание задачи в локальную нейросеть: метод Compile by Training от исследователей из Гарварда и Ватерлоо

Современные программы ежедневно решают массу текстовых задач: сортируют письма, извлекают номера заказов из переписки, проверяют анкеты и отсеивают спам.

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