S

Sobering

Закулисные попытки России и США договориться по Украине провалились и грядёт новая эскалация. Следующее "окно" возможностей завершить войну миром откроется после ноябрьских выборов в США. Россию ожидают на Украине большие дела. Чтобы освобождать большие города нужно СВО превращать в полномасштабную войну с мобилизацией, с уничтожением в крупных городах мирное население, с взятиями "берлинов" и соответственно кучей убитых со стороны не столько защищающихся, сколько со стороны берущих города. С Другой стороны сейчас после взятия Очеретино, для ВС России открываются просторы Украины без углублённых оборонительных укреплений. Отсюда нужно продолжать, но с более большей интенсивностью, уничтожение всяческой городской инфраструктуры и логистику подвоза вооружения с боеприпасами. Города брать бессмысленно. Но для продолжения продвижения и окружения городов нужны людские ресурсы (даже для поддержания полицейских функций в освобождённых и пустых городах). Нужно как-то заставить покинуть города и ВСУ и жителей. А самое главное - без уничтожения рассадника бендеровщины канитель с Украиной будет продолжаться долгие-долгие годы. Значит нужно обескровить и разрушить тех, кто помогает Украине. И Запад это прекрасно понимает. Потому ожидаются более ожесточённые и изощрённые теракты на освобождённых территориях Украины, ЛДНР, России. А что самое главное - куча терактов будет терзать всю Европу.