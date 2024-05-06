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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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И опять нам говорят, что надо наступать

И опять нам говорят, что надо наступать

Виктор Анисимов И опять нам говорят что нашей армии надо срочно наступать, захватывать новые территории.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Грохнем руководство, приказывать будет некому, войны закончатся. Нужно не территории забирать, а уничтожить армию. И не столько обычных солдатиков, они в большинстве люди подневольные, а вот руководство нужно уничтожить полностью и элитные войска.
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8 час.
S
Sobering
Закулисные попытки России и США договориться по Украине провалились и грядёт новая эскалация. Следующее &quot;окно&quot; возможностей завершить войну миром откроется после ноябрьских выборов в США. Россию ожидают на Украине большие дела. Чтобы освобождать  большие города нужно СВО превращать в полномасштабную войну  с  мобилизацией, с уничтожением в крупных городах мирное население, с взятиями &quot;берлинов&quot; и соответственно кучей убитых со стороны не столько защищающихся, сколько со стороны берущих города.                          С Другой стороны сейчас после взятия Очеретино, для ВС России открываются просторы Украины без углублённых оборонительных укреплений. Отсюда нужно продолжать, но с более большей интенсивностью, уничтожение всяческой городской инфраструктуры и логистику подвоза  вооружения с боеприпасами. Города брать бессмысленно. Но для продолжения продвижения  и окружения городов нужны людские ресурсы (даже для поддержания полицейских функций в освобождённых и пустых городах). Нужно как-то заставить покинуть города и ВСУ и жителей. А самое главное - без уничтожения рассадника бендеровщины канитель с Украиной будет продолжаться долгие-долгие годы. Значит нужно обескровить и разрушить тех, кто помогает Украине. И Запад это прекрасно понимает. Потому ожидаются более ожесточённые и изощрённые теракты на освобождённых территориях Украины, ЛДНР, России. А что самое главное - куча терактов будет терзать всю Европу.
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6 час.
igor laptev
надо грамотно присутствовать во всей этой помойке что-бы быть эффективными
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28 мин.

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