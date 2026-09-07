Юрист Хаминский: для запрета въезда мигрантских семей нужно изменить Конституцию

Ридус Мигранты. © АГН «Москва» ЛДПР внесла в Государственную думу РФ предложение запретить въезд в Россию членам семей трудовых мигрантов.
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Пора менять Конституцию написанную америкосами! И вернуть смертную казнь!
Секта "свидетели Жирика Предсказамуса" просто перед выборами корчит из себя партию - главного борца с мигрантским беспределом. Эта шайка прекрасно знает, что Конституция, упомянутый закон и международные обязательства России не позволят реализовать их "предложение" (даже не проект ЗАКОНА). Весь пар - в свисток, но придурки проголосуют за ЛДПР.
очередное бла-бла-бла ....... на выборах посмотрим нужны россии русские россияне или только азиатские зверьки ..... тогда и решится защищать россию от зверьков или зверьков от россиян.........
САМАЯ ПОДЛАЯ И АНТИРОССИЙСКАЯ Конституция.
Получается, что конституция написана для мигрантов. Вообще-то этот фрукт уводит в сторону от решения проблемы.
как 26 лет оставатся у власти депутатам конституцию изменили под себя в один день. а как мигрантов касается то это трудно сделать. упыри во власти иначе ничего не скажешь. меняют что выгодно только для их.
"Юрист Хаминский...." вот и еще одно затуйло нашлось...🥵🥵🥵
Человечество уже придумало замечательный инструмент, решающий подобные вопросы, он называется "рабочая виза". Визу получает работник, его семья - нет
При чем тут Конституция? Другой разговор, что нужно отменять безвизовый режим..... а писаку этой статьи нельзя назвать даже помощником юриста...... - в ФЗ о гражданстве всё давно прописано - если он типа юрист ха ха то должен это знать ......