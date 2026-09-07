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Юрист Хаминский: для запрета въезда мигрантских семей нужно изменить Конституцию

Юрист Хаминский: для запрета въезда мигрантских семей нужно изменить Конституцию

Ридус Мигранты. © АГН «Москва» ЛДПР внесла в Государственную думу РФ предложение запретить въезд в Россию членам семей трудовых мигрантов.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Искандер
Искандер

Секта "свидетели Жирика Предсказамуса" просто перед выборами корчит из себя партию - главного борца с мигрантским беспределом. Эта шайка прекрасно знает, что Конституция,  упомянутый закон и международные обязательства России не позволят реализовать их "предложение" (даже не проект ЗАКОНА). Весь пар - в свисток, но придурки проголосуют за ЛДПР.

Профиль пользователя САША ЛЕПАЕВ
САША ЛЕПАЕВ

как 26 лет оставатся у власти депутатам конституцию изменили под себя в один день. а как мигрантов касается то это трудно сделать. упыри во власти иначе ничего не скажешь. меняют что выгодно только для их.

Профиль пользователя Вячеслав Дегтярев
Вячеслав Дегтярев

Человечество уже придумало замечательный инструмент, решающий подобные вопросы, он называется "рабочая виза". Визу получает работник, его семья - нет
При чем тут Конституция? Другой разговор, что нужно отменять безвизовый режим..... а писаку этой статьи нельзя назвать даже помощником юриста...... - в ФЗ о гражданстве всё давно прописано - если он типа юрист ха ха то должен это знать ......