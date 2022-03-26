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Ди Мария, вероятно, больше не сыграет за сборную Аргентины

Ди Мария, вероятно, больше не сыграет за сборную Аргентины

Ветеран ясно дал понять, что прощается с национальной командой. Полузащитник сборной Аргентины Анхель ди Мария после отборочного матча чемпионата мира с Венесуэлой (3:0) дал понять, что, вероятно, больше никогда не сыграет за национальную команду.

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