Ди Мария, вероятно, больше не сыграет за сборную Аргентины

Ветеран ясно дал понять, что прощается с национальной командой. Полузащитник сборной Аргентины Анхель ди Мария после отборочного матча чемпионата мира с Венесуэлой (3:0) дал понять, что, вероятно, больше никогда не сыграет за национальную команду.