Юрий Кот Называемый в сети "иракским блогером" мигрант под овации русофобской аудитории в Одинцове на видео сжег российский триколор.
Накануне Дня государственного флага мигрант сжёг российский флаг в Одинцове
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Фамилия мигрелов, грузинских евреев... https://dzen.ru/a/XWk3jS8eRACuWmJw
Ответить
16 час.
Виктор Луговой
А не попробовать ли нам - этнодецимацию? Типтип, - как тока какой-нить такой этнюк прокололси, так сразу высылать из данной волости на историкческий фатерлянд кажного десятого этнюка. Ультрафиолетово, - причастного, непричастного... Можно по алфавитному списку, можно по парадным. Еси списошный семейный - высылать прям с семьёй. Не, ну правда же. Везде говорится - диаспоры своих покрывают. Когда от полиции прячут, когда перед местными вписываются. Тось - диаспоры по своему несут за своих башибузуков отвейственность. Ну, так пусь они тую отвейственность до конца несут, в конце концов среди концов...
Ответить
15 час.
Свежие комментарии