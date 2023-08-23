Накануне Дня государственного флага мигрант сжёг российский флаг в Одинцове

Виктор Луговой

А не попробовать ли нам - этнодецимацию? Типтип, - как тока какой-нить такой этнюк прокололси, так сразу высылать из данной волости на историкческий фатерлянд кажного десятого этнюка. Ультрафиолетово, - причастного, непричастного... Можно по алфавитному списку, можно по парадным. Еси списошный семейный - высылать прям с семьёй. Не, ну правда же. Везде говорится - диаспоры своих покрывают. Когда от полиции прячут, когда перед местными вписываются. Тось - диаспоры по своему несут за своих башибузуков отвейственность. Ну, так пусь они тую отвейственность до конца несут, в конце концов среди концов...