Бербок назвала обмен заключенными с Россией крайне деликатной дилеммой

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что для германского федерального правительства решение об обмене заключенными, состоявшемся 1 августа между Россией, США, ФРГ и еще рядом стран, далось нелегко.
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