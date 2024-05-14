Специалист Корнилова: выходные полезно проводить в кругу семьи

Выходные полезно проводить в кругу семьи, потому что такой совместный досуг поможет сформировать у детей основные ценности и жизненные принципы, в том числе, чувство безопасности, нужности, доверие окружающему миру.
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