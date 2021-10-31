Самолет назад в СССР - полетели бы?

Любопытно, однакоТуризмСамолет назад в СССР - полетели бы? автор - Блог Кормящего Папы И не говорите мне, что никогда не задумывались об этом – я все равно не поверю.Вернуться к статье6717НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСерж ПрологовДурацкий пруф!Геннадий ИсаковНадо бы вернуться, да всё переделать. Расстрелять Ельцина с Чубайсом и всей шайкой реформаторов и антисоветчиков, посадить Горбачёва на комбайн, пресечь развал СССР. Пересажать всё партийное руководство и устроить чистку всех начальников по всем республикам, назначить на их место порядочных людей и настоящих коммунистов. Открыть все склады и наладить доставку продуктов на прилавки. Посадить академиков, чтоб разрабатывали стратегию комплексного развития всей индустрии. Повсеместно внедрять вычислительную технику для учёта и планирования. Передать административное управление советам, наладить состязательные выборы, и обязать работать совместно с предприятиями. Отменить все хрущёвские новшества, восстановить частное предпринимательство на нижних этажах экономики, оживить деревню и никаких "догнать и перегнать", открыть границу для отдыхающих и желающих уехать. Пусть уезжает, кому хочется. Рубль должен стать самой твёрдой валютой.ГусЕнаКароч, Гражданскую устроить...Слетай в Саратов-там сосиалызмь.Александр ЛисовскийТак разве сейчас лучше . Давайте и лететь никуда не надо .Анатолий ОстинКрови мало?VGVasily GolovАвтор ничего не знает.Борис Николаевич Ельцин был у власти не СССР,а Москвы. Секретарь горкома КПСС г.Москвы.24 декабря 1985 года - Пленум МГК утвердил Бориса Ельцина на должность первого секретаря Московского городского комитета КПСС.Как секретарь горкома КПСС Москвы он стал членом Политбюро ЦК КПСС.1987г.После выступления Ельцина на Политбюро. В своем выступлении Горбачев сообщил, что Ельцин прислал ему письмо об отставке на юг, но они условились вернуться к этому вопросу после октябрьских праздников. Горбачев уверял, что Ельцин нарушил договоренность, выступив на пленуме. Дальше следовал многословный поток обвинений в адрес Ельцина.БВБорис Выдрин"ЕБН был у власти не СССР,а Москвы" - с чего начинается Родина...Да, уже тогда Москва была по существу другим государством.Людмила людмилаСначала он был в Свердловске.Все продовольствие ушло куда-то и ввели талоны.Откуда знаю?Я там была в это время в командировке.После работы зашла в магазин,а там всё по талонам.Пришлось ехать в буфет на вокзал.Ресторан был не по карману.Местные говорили,что Ельцин, чтобы выслужиться,все отправил в Москву,после этого его туда и перевели!Не знаю,насколько правда,но так говорили.Александр ЛисовскийСовсем с памятью у вас плохо к старости . У нас даже в худшие времена ВСЁ по талонам не продавалось . Водка , да ещё несколько видов крупы . Где вы видели , колбасу , яйца , пельмени , рыбу по талонам . Да и в рестораны в то время было сложнее попасть чем там пообедать.Анатолий ОстинПосмотрите, для расширения кругозора!Александр ЛисовскийНу и что , можно подумать что на все продукты были талоны . А Англии они закончились только через 8 лет после войны , а у нас в 1946 году. У нас к примеру я вообще до Горбачёва их и в глаза не видел . Кстати , а где вы его нашли ?Анатолий ОстинЯ этот талон не находил. Мне его выдали, когда я в техникум поступил. Каждый месяц два талона, на масло, на мясо. Потом на мясо перестали выдавать. Потому что, костей в магазине по талонам не стало. Продовольственная программа в действии. А норма масла на талон стала меньше. Причём и масло было по 3,40, а стало 3,10. На хлеб ещё накрошишь, а вот на сковородку бросишь. Пошипит и ничего не осталось...Константин ЗаболотныйНет смысла возвращаться,да и не дано это нам ни Богом,ни Наукой.Просто,как говорил Владимирович( но Маяковский) : "Когда я итожу,то что прожил..." ,- вспоминаются многие собственные поступки,которые не всегда были достойными.За некоторые и сейчас стыдно вспоминать,но исправить и изменить ничего нельзя.Услужливая память старательно возвращает тебя в прошлое.Это наверное для того,чтобы ты по жизни делал как можно меньше глупостей.Александр ЛисовскийТолько с годами понимаешь , насколько правильными были ошибки в молодости . Я доволен прожитой жизнью , хоть и не всё было правильно , но назад бы уже не хотел , а вот общественный строй рад вернуть.Константин ЗаболотныйНавряд ли получится. Российский олигархат ради власти и своих прибылей обязательно устроит кровавую междуусобицу как на киевсвсом мвйдауне...Владимир БубновНазад хочет тот,кто не жил в сср, когда нужно было внзти кусок мяса из Москвы или Ленинграда, рукзак весил 6о-70кгИИринаВот такие ничтожества ,для которых 100 сортов колбасы без мяса ,туалетная бумага ,импортное потреблядство ,и уничтожили СССР и десятки миллионов своих сограждан после захвата вами территории СССР . Вы даже хуже гитлеровцев ,напавших на СССР и советский народ.Silver KontМилай, а ты что, таскал такой "рукзак"? И кто же тебе его на спину взваливал? И менты тебя с таким "рукзаком " не тормозили? Пиз... ть тоже надо уметь, не можешь - не пииз...и...БВБорис ВыдринПлохо читали саму статью и комментарий Геннадия ИсаковаЛюдмила людмилаИли жил в большом городе.Я родилась и выросла в степном совхозе,куда дорога была только в хорошую погоду.Летом,когда дождя не было,зимой,когда бурана не было. Осенью и весной-вообще только трактор. Родители работали за копейки.Отцу-мехагизатору за ремонт зимой техники в неотапливаемом ангаре,платили 80 рублей.Держали много скотину,птицы. Этим и жили.Я туда вообще не хочу.Мама, работавшая с 13 лет,умерла в 53 года.При так сейчас нахваливаемой советской медицине.Инфаркт.Кстати,в нашем роду не было пьяниц вообще.Зато пахали все всю жизнь в сельском хозяйстве.А дед вообще был Герой Соц Труда.VGVasily GolovЯ всегда привозил из Львова и Ровно колбасу и окорок с/к.Там много было сортов колбас.Как мы ухитрялись в гастрономе на Смоленской покупать колбасу.Один занимал очередь в кассу,другой стоял у прилавка и слушал сумму сколько надо пробить в кассе очереднику.Сумму передавал,друг выбивал и забирал.Так у нескольких продавцов.Набирали Московской и домой.Традиция другая.Перед поездом обедали в ресторане на Киевском вокзале.Обязательно 150 мл коньяку и котлету по-киевски. На первое солянка.АлександрЯ 62 года прожил в сельской местности. Так вот то, что Вы написали о своём детстве, сейчас всё точь в точь у нас в сёлах происходит. Зимой, в неотапливаемых гаражах, на бетонном полу, механизаторы готовят технику к посевной, собирают из го*на конфетку. Зато в мою молодость, условия труда в сельской местности были гораздо лучше. Поэтому, утверждать что сейчас всё так прекрасно, не справедливо. В настоящее время хорошо живётся только в Москвабаде, а в остальных регионах ничего не изменилось, а во многих даже ухудшилось.Сергей СенютаПредставляете, сколько вы сейчас пальмы и пластмассы кушаете,если в СССР говядины было втрое больше, а вы не могли ее купить.))Сергей СенютаА сейчас ваш папа пахал бы до 65,если бы конечно нашел работу.ИИринаНу и ЧТО ваша антисоветская клика СДЕЛАЛА лучше для захваченных вами республик СССР и их народов ,чем было в СССР ? Или у вашей клики бесполезно это спрашивать ? Вы готовы бахвалится только тем ,как много чего вы ПОИМЕЛИ за счет чужого труда ,за счет своей страны и народа , как вы обожрались подделками под советские продукты ,ведь вам ,как свиньям ,всё равно что жрать ,лишь бы было много ,как вы пошлялись по миру .ЭМИЛЬ ВАТМ" Я понял, что я снова мыслями уплываю в то счастливое время, когда мы все жили в самой прекрасной стране, носившей гордое название СССР.", ___________________________________________________________________________ , Тогда как говорили??, что такое счастье??, это жить в самой лучшей в мире совейской стране, а что такое горе?, а горе, это иметь такое счастье, автор полный идиот и дебил, а особенно его воспоминание, как они уничтожали сельскохозяйственную продукцию, это о помидорах, и пиздили у другой школы ящики с картошкой, ну тоесть вредителей и воров там выращивали с младых ногтей, как я понялГусЕнаНу и врун....БорисДЕБИЛАлександрКакой бред у автора.Людмила людмилаВ кои веки я соглашусь с вами!Эти картины о зефирно-молочном прошлом,каждый пишет по своему уровню жизни тогда.Сергей СенютаНе знаю сколько вам лет, но при Брежнева советские дети жили считай при коммунизме.ЭМИЛЬ ВАТМНет, ребята, я считаю, сгоряча погребли мы Леонида Ильича! Помер? Мало ли что помер! Что ж с того? Вон другой Ильич лежит - и ничего. Тот лежит Ильич, а этот бы - сидел, оставаясь как бы вроде бы у дел. И, насупившись, молчал бы, как живой, покачнешь его - кивал бы головой... Я не знаю, что за дурость! Что за прыть! Лишь бы где-нибудь кого-нибудь зарыть! Ни носков теперь, ни сахара, ни клизм... А какой был развитой социализм!..., ______________________________________________, Евгений Лукин, ___________________________________________________________________ , Это стихотворение сюда очень подходит, я так думаюЭМИЛЬ ВАТМ" НА ХРЕНА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ?" Широка была страна родная, Очень широка была страна, Если честно, до сих пор не знаю, На хрена она была нужна. Скажем, взять леса, поля и горы, Величавый бег сибирских рек — Что, великой родины просторы Видел наш советский человек? Видел то берёзку, то рябину, Куст ракиты… — тут уже сложней, Только в песне, с детства нелюбимой, Вы, уверен, слышали о ней. От Москвы до самых до окраин Ни один из нас не доезжал, Но страну при этом «как хозяин» Защищал, любил и уважал. Скажем, я люблю Луну и Солнце, Уважаю космоса размер, Мне плевать до дней последних донца, Что они — не часть СССР. А давайте вместе вспомним лучше, Напрягите памяти объём: Кто, скажите, честно, видел чукчу, Но не в анекдоте, а живьём? Тех, что край любимый населяли С южных гор до северных морей Вы на клетке лестничной видали, Если он не ваш сосед-еврей? Армия как главный вид туризма: Эшелоном едешь за Можай, И, как верный сын социализма, То, что видишь, то и уважай! Мы учились, в карту зенки вперив, Шарили указками по ней, Мы росли в последней из империй — Той, что в мире не было главней. Мы гордились тем, что миру ценен Наш Союз, его авторитет. Чем он ценен? Ну во-первых, Ленин, А ещё — Гагарин и балет! Ты плясал под «Песняров» на танцах, Пил портвейн, занюхав кое-чем, А в Большой ходили иностранцы. Мы — и так гордимся, нам — зачем? Ты сейчас поёшь Союзу славу Вместо чтобы петь «за упокой»? Покури дукатовскую «Яву» -- Ностальгию снимет как рукой И про дружбу братскую республик Стало ясно всем до одного: Если представлять союз как бублик, Дружба — это дырка от него. Что ещё сказать о дружбе нежной? Нужно было нам её хранить, Если кроме силы центробежной Фиг нас что смогло объединить? Повезло империи Британской: Хоть колоний было до хрена, Все они — в краю заокеанском, И не все — «великая страна». Убежав направо и налево, Обретя свободу навсегда, Уважают флаг и королеву, Даже в гости ездят иногда. А у нас — попроще и пожёстче: Через стенку, рядом «русский мир». Ты живёшь на даче с бывшей тёщей? Так дели с ней кухню и сортир! Что ни день — скандал и перепалки: Передвинул дедову кровать? -- Получи, милок, по морде скалкой, Или хочешь с мамой воевать? Фиг наладишь новые порядки, Если все соседи — в кураже: Наша крыша! Наши, сука, грядки! И консервы наши в гараже! От такого в горле ком засохнет, Но запомни вещие слова: Не волнуйся, тёща скоро сдохнет, Сдохнет, падла, года через два. И тогда начнётся по соседству, Ты увидишь всё через забор, Злой делёж участка и наследства, Спор за бабки, за две сотки спор. Ты тогда, гармошку вынимая, Выпей и ори им из окна: «Широка была страна родная, На хрена была нужна она?!» ОРЛУША (АНДРЕЙ ОРЛОВ) 01 Ноябрь 2017 © Андрей Орлов, ________________________________________________________________________ , И это тоже подходит, я так думаюVGVasily GolovМожно слетать,посмотреть себя молодым.Что стало с предприятием?Аэропорт неизвестен.Можно пролететь мимо СССР.Валерий ПашнинВот и сейчас все зависит от нас. Давайте воспитывать наших детей и внуков любить нашу страну и наш народ. Учителя и преподаватели пусть их учат и воспитывают, а не оказывают услуги. А куда девались инициативные, которые и сейчас в школе смогли бы организовать любые кружки, чтобы занять наших детей и оторвать их от улицы. И т.д. и т.п. и такие школы есть. Например в Карталах Челябинской области, где раньше дислоцировалась ракетная дивизия. Но традиции там в школе номер 2 по обучению и воспитанию детей продолжаются вот уже более 16 лет. Оказывается все можно если мы все будем делать сами, а не ждать толчков в спину и не только все охаивать. Надо сказать еще раз родителям, учителям и местной власти, которые обучают и воспитывают хорошее наше будущее и нашу замену большое спасибо.WWaleryЛюбить страну... олигархат сегодня страна -- Любите чистой и большой любовью.Ludmila BlauaА я бы вернулась в школьные годы. С 1964-1974. Каждое лето были путевки в пионерский лагерь в Юрмале, солнце, море и радость ежеминутно. Школа, уроки, интересные и умные учителя. Были живы все родные и близкие. Остальное, как-то не имело значения. Потом Университет, работа и взрослая жизнь, которая все грустнее и печальнее. Особенно, когда близкие стали друг за другом уходить.ЭМИЛЬ ВАТМ" Я понял, что я снова мыслями уплываю в то счастливое время, когда мы все жили в самой прекрасной стране, носившей гордое название СССР.", ___________________________________________________________________________ , Тогда как говорили??, что такое счастье??, это жить в самой лучшей в мире совейской стране, а что такое горе?, а горе, это иметь такое счастье, автор полный идиот и дебил, а особенно его воспоминание, как они уничтожали сельскохозяйственную продукцию, это о помидорах, и пиздили у другой школы ящики с картошкой, ну тоесть вредителей и воров там выращивали с младых ногтей, как я понялЭМИЛЬ ВАТМСССР - это маразматики у власти и бедность, как норма жизни. СССР - это лицемерие. При показном антизападничестве поездка за границу - это поощрение, а вещь из-за границы - небывалая удача. СССР - это одинаковость во всём. В одежде, в еде, в песнях, в мыслях. СССР - это дефицит и отсутствие всякого прогресса. СССР - это коммунальные квартиры, где одна кухня и один коридор на всех. Где слово сосед приобретает особый смысл. СССР - это запрет на выезд за границу, это тюрьма за валютные операции, это запрет на любую политическую деятельность вне рамок компартии. СССР - это запрет на частное предпринимательство. Запрет на частную собственность, как таковую. У человека нет и не должно быть ничего личного, своего. Человек принадлежит общественному, а не себе. СССР - это всепроникающая цензура и никакой свободы мнения и распространения информации. СССР - это постоянно враньё, серость и забитость. СССР - это пионерские линейки, комсомольские собрания, общественное порицание и осуждение. Унижение перед всеми, размывание и уничижение всякой индивидуальности. СССР - это повсеместный блат и вымогательства. СССР - это навязывание милитаризма и имперского сознания с самого раннего детства. СССР - это уравниловка. СССР - это отсутствие предметов личной гигиены. СССР - это убожество быта. СССР - это страх, чувство бессмысленности и абсурдности происходящего. СССР - это неуважение к личности. В школе, в институте, на работе - все официально домогаются до личного пространства человека. И это считается нормой. СССР - это пропаганда из каждого утюга, очереди и пустые прилавки. СССР - это постоянный страх перед войной. СССР - это пункт в анкетах "ставит личные интересы выше общественных". СССР - это подозрение ко всем кто выделяется. СССР - это невозможность читать, смотреть и слушать, что хочешь. СССР - это очередь за колбасой, где люди теряли сознание. СССР - это отношение к человеку, как к расходному материалу. СССР - это графа национальность. СССР - это беспросветность завтрашнего дня, имитация жизни, как таковой. Это жизнедеятельность. СССР - это ненависть к уму и любовь к станку. СССР - это въедливый антисемитизм спускаемый сверху, доходящий до последней коммунальной кухни. СССР - это унизительное отсутствие выбора во всём. СССР - это лизоблюдство и трепет перед начальником. Пресмыкание перед силой. СССР - это когда цель оправдывает средства. СССР - это противоположность свободы, как таковой. Отсутствие свободы передвижения, свободы совести, свободы мнения, свободы мысли. И постоянные декларации, собрания, парады, пламенные речи, шествия, планы, доски почёта, доски позора - огромные ширмы, прикрывающие истинную картину вещей. И ложь, ложь, ложь, ложь, ложь. И Главное, суть. СССР - это не автоматы с газировкой, а ГУЛАГ и 4 миллиона доносов. Человеконенавистнический режим, которому сегодня ставят памятники. я работаю инженером и моё желание жить в свободной стране, и быть в ней не совковым быдлом, которое должно отстаивать в километровых очередях за элементарными вещами, и смотреть как шикарно живут завслад, дюректормагазин, тувуровед, барыги и спекулянты, и сросшиеся с ними властные дяди, которым они отстёгивают от своих спекулятивных барышей за крышевание, а быть гражданином, а не холопом, ждущим бесплатной халявы, холопом, который для выезда за границу должен пройти унизительную коммиссию из трёх долбоёбов, который валюты при выезде за границу получает сколько положено, столько, чтобы хватило на чашечку кофе и десяток шариковых ручек для презентов, холопом, который прибыв за границу, если отпустят, должен ходить только группой в цать человек в сопровождении кгбешника, холопом, который должен лизать жопу властям за “самую лучшую и самую справедливую”, идеологию, а если не нравится, то ты враг и диссидент, и даже твоим друзьям с тобой лучше не здороваться, увы, этот лохотрон, как и любая финансовая пирамида, призывающая терпеть временные трудности, ради грядущего торжества коммунизма, должен был когданибудь рухнуть, что и произошло, чему я очень радЭМИЛЬ ВАТМСССР - это маразматики у власти и бедность, как норма жизни. СССР - это лицемерие. При показном антизападничестве поездка за границу - это поощрение, а вещь из-за границы - небывалая удача. СССР - это одинаковость во всём. В одежде, в еде, в песнях, в мыслях. СССР - это дефицит и отсутствие всякого прогресса. СССР - это коммунальные квартиры, где одна кухня и один коридор на всех. Где слово сосед приобретает особый смысл. СССР - это запрет на выезд за границу, это тюрьма за валютные операции, это запрет на любую политическую деятельность вне рамок компартии. СССР - это запрет на частное предпринимательство. Запрет на частную собственность, как таковую. У человека нет и не должно быть ничего личного, своего. Человек принадлежит общественному, а не себе. СССР - это всепроникающая цензура и никакой свободы мнения и распространения информации. СССР - это постоянно враньё, серость и забитость. СССР - это пионерские линейки, комсомольские собрания, общественное порицание и осуждение. Унижение перед всеми, размывание и уничижение всякой индивидуальности. СССР - это повсеместный блат и вымогательства. СССР - это навязывание милитаризма и имперского сознания с самого раннего детства. СССР - это уравниловка. СССР - это отсутствие предметов личной гигиены. СССР - это убожество быта. СССР - это страх, чувство бессмысленности и абсурдности происходящего. СССР - это неуважение к личности. В школе, в институте, на работе - все официально домогаются до личного пространства человека. И это считается нормой. СССР - это пропаганда из каждого утюга, очереди и пустые прилавки. СССР - это постоянный страх перед войной. СССР - это пункт в анкетах "ставит личные интересы выше общественных". СССР - это подозрение ко всем кто выделяется. СССР - это невозможность читать, смотреть и слушать, что хочешь. СССР - это очередь за колбасой, где люди теряли сознание. СССР - это отношение к человеку, как к расходному материалу. СССР - это графа национальность. СССР - это беспросветность завтрашнего дня, имитация жизни, как таковой. Это жизнедеятельность. СССР - это ненависть к уму и любовь к станку. СССР - это въедливый антисемитизм спускаемый сверху, доходящий до последней коммунальной кухни. СССР - это унизительное отсутствие выбора во всём. СССР - это лизоблюдство и трепет перед начальником. Пресмыкание перед силой. СССР - это когда цель оправдывает средства. СССР - это противоположность свободы, как таковой. Отсутствие свободы передвижения, свободы совести, свободы мнения, свободы мысли. И постоянные декларации, собрания, парады, пламенные речи, шествия, планы, доски почёта, доски позора - огромные ширмы, прикрывающие истинную картину вещей. И ложь, ложь, ложь, ложь, ложь. И Главное, суть. СССР - это не автоматы с газировкой, а ГУЛАГ и 4 миллиона доносов. Человеконенавистнический режим, которому сегодня ставят памятники. я работаю инженером и моё желание жить в свободной стране, и быть в ней не совковым быдлом, которое должно отстаивать в километровых очередях за элементарными вещами, и смотреть как шикарно живут завслад, дюректормагазин, тувуровед, барыги и спекулянты, и сросшиеся с ними властные дяди, которым они отстёгивают от своих спекулятивных барышей за крышевание, а быть гражданином, а не холопом, ждущим бесплатной халявы, холопом, который для выезда за границу должен пройти унизительную коммиссию из трёх долбоёбов, который валюты при выезде за границу получает сколько положено, столько, чтобы хватило на чашечку кофе и десяток шариковых ручек для презентов, холопом, который прибыв за границу, если отпустят, должен ходить только группой в цать человек в сопровождении кгбешника, холопом, который должен лизать жопу властям за “самую лучшую и самую справедливую”, идеологию, а если не нравится, то ты враг и диссидент, и даже твоим друзьям с тобой лучше не здороваться, увы, этот лохотрон, как и любая финансовая пирамида, призывающая терпеть временные трудности, ради грядущего торжества коммунизма, должен был когданибудь рухнуть, что и произошло, чему я очень радММосквичТаки и что изменилось? Может вы думаете, что стало справедливей и лучше?Ludmila BlauaДа что ж вы все про колбасу вспоминаете? Я ее очень плохо помню. Тоже мне еду нашли? Ее всегда из полупорченого мяса делали.WWaleryКолбасу строго по ГОСТ делали! Откройте ГОСТ 1933 года - это период становления колбасного производства для недопущения голода в регионах, аналогичных случившемуся в силу засухи в Поволжье. В колбасе до 95 % ... мясо..., вырезка.ИИринаКроме того ,что враги СССР на территории СССР преступники ,враги своей страны и народа ,никчемные паразиты ,угробившие все отрасли на территории захваченного ими СССР , они еще и людишки самого низкого качества по менталитету и интеллекту ,и ни один из них за 30 лет их "свободы слова " , не оказался способен как взрослые по самосознанию люди , граждане своей страны ,честно ,объективно ,адекватно ,сравнивать дореволюционный ,советский ,постсоветский периоды -что и кто лучше для их страны и народа . Они все доказали ,что они вообще не имеют права существовать .ЭМИЛЬ ВАТМДа, славное время, особенно славно тем, что именно тогда было выращено поколение, которое свергло этот гнилой фашистский режим, который под лживые байки о скором торжестве коммунизма, когда у всех всё будет, обворовывала свой народ, низведя его до скотского состояния, когда в километровых очередях, за элементарными вещами, с воплями, больше пяти банок в одни руки не давать, а вас здесь вообще не стояло, за говённый продукт, готовы были отметелить ближнего своего, больше такое, по крайней мере в России не повториться, в этом я уверенИИринаХа ,это то ваше поколение ,которой 30 лет хором трусливо скулит ,что оно "ни при чем " к ответственности за захват им СССР ,потому что само признает ,что уничтожение СССР -это его преступление перед страной и народом ?ЭМИЛЬ ВАТМИдиотка, во властных структурах я никогда не состоял, и власть никогда не захватывал, а уничтожение совдепии, это дело тех, кто экономику, заменил на бредовую идеологию, а людям, откровенно говоря насрать, на то сколько чугуна отлито, и сколько зерна в закрома "родины", намолочено, они просто хотят нормально жить, а не идти на работу как на подвиг, и терпеть льшения в виде дифицита, раде великой цели, обещанной в бесконечности, надеюсь, я доходчиво объясняюГусЕнаНе хочу ходить в одинаковой одежде и тратить время на поиски нормальной обуви. Не хочу быть " как все" . Без возможностей. Скука.ИИринаДа уже отдохни ,кремлебот ,круглыми сутками здесь отрабатываешь свои "30 сребреников ".ЭМИЛЬ ВАТМОтдохни лучше ты, подстилка зюгашина, та лафа, где всё "бесплатно", тебе уже не обломится, в этом я уверенWWaleryГусЕна, ты и так не как все нормальные, ты отдельно из контейнера работаешь и муж каждый вечер новый, да? На балет то ходила или после выпитого сама Волочкову изоброжала? Ирина, извините, эта ГиЕна блокирует ответы и сама тем самым изгаляется не нарываясь на ответы - хитрость у нее такая, ей за это деньги платят. Поэтому я через Вас ей весть посылаю. Пусть наслаждается...Nii trinoСССР рухнул потому, что был олигархией - системой власти отдельных исключительных - то есть тех, у кого и интересы исключительные, не имеющие отношения к интересам населения. Власти народа там не было и в помине - народ сделал бы систему для себя - и она стояла бы до сих пор, была бы нерушимой. Все беды мира людей от олигархии - животной, примитивной системы политической власти отдельных человеческих властителей - теневых, властвующих посредством награбленного у окружающих, или легитимизированных - тех самых партийных бонз, например. Однажды этим олигархам просто показалось, что лично им выгоднее стать бессрочными олигархами, смотрящими за территорией в интересах США - и тогда они просто слили свою страну вместе с её населением в сточную канаву. А принципы политической системы, необходимой самому человеческому населению Земли для максимального благополучия и максимальной всесторонней защищённости каждого из людей, являются строго определёнными, не допускающими их нарушений, и описываются в статье на Дзене: "Единственный политический Код спасения человечества". Только эта принципиальная политическая система сделает мир людей - действительным Миром Разума (которым он и предназначен стать). Только активировав этот данный Свыше спасительный Принципиальный Код в его неизменном виде, человечество освободится от зла и станет единой Разумной и эффективной Командой по максимально благоприятному для всех обустройству своего мира.WWaleryКогда следует ждать обрушения России или олигархия очень нами озабочена?Nii trinoОлигарх, отдельный властитель, заботящийся о населении - это возможный, хотя и редкий, маловероятный случай (олигархическая система животной "пищевой пирамиды", вообще-то, не предполагает попадания людей не животного - сознательного - формата мышления на самый верх этой пирамиды животного грабежа - там свои, чисто животные, критерии отбора). Но если уж человек сознания попал на эту вершину животной системы - он должен переформатировать её в Разумную - в соответствии с тем Принципиальным Кодом, который обозначен в статье, указанной мной выше. Иначе любые его старания сделать систему для людей, а не для их грабителей будут обречены на крах: следующие олигархи вернут всё в своей животной олигархической системе на круги своя - поскольку олигархическая система - это система обычного животного грабежа человечества отдельными паразитами в любых его ресурсах, правах и лучших возможностях.Николай ЗайчиковУлетел бы не задумываясь и забрал бы с собой всех своих близкихЭМИЛЬ ВАТМЕсли ты ностальгируешь по тому режиму, то специально для тебя могу предложить очень хороший выход, как туда вернуться, причём заметь, без всяких условий : откажись от айфонов, смартфонов и интернета, купи дешёвенькую комуналку, на счёт очередей не знаю, по ним, сейчас тебе остаётся только тосковать, хотя и здесь есть выход, возможно идя в магазин со списком продуктов, ты можешь покупать по одному продукту, а потом возвращаться и заново отстаивать очередь в кассу из двух трёх человек, чтобы оплатить другой продукт, при большом списке, времени это займёт почти столько же, сколько тогда, при совке занимала очередь за дефицитом, купи себе подержанный совковый ушастый запорожец, поселись в комуналке, которые, несмотря ни на что, возможно ещё где то остались, оденься в ту совковую дерюгу, а ля ватник, и валенки с калошами, которые тогда производила отечественная промышленность и ощути всю"прелесть", того времени, сейчас твоему счастью ничего и ни кто не мешает, и осуществить его ты можешь вполне по рецептам, которые я здесь предлагаюЭМИЛЬ ВАТМЭти совковые ворюги воровать начали только придя к власти, эти выродки отменили царские деньги, о том, что у рабочих других денег небыло, они "не подумали", таким образом, начали свою власть с ограбления собственного народа, кстати, у тех, кто хранил сбережения в царских золотых червонцах, которые, в отличие от бумажек, имели цену, приходили с обыском и эти деньги конфистковывали, далее, потом, принуждение к покупке облигаций государственного займа, на которые во время войны уходило около трёх четвертей дохода, облигации обещали погасить в течении двадцати лет, потом этот срок продлили ещё на двадцать лет, а потом вообще решили эти деньги не возвращать, далее, грабительская денежная реформа, 1947 года, потом опять облигации с принуждением к их покупке, потом другая денежная реформа, 1961 года, когда деньги меняли десять к одному, потом опять облигации, заведомо пустые бумажки, за которые вымогали деньги, и в завершение этого воровского фашистского режима, так сказать, "на добрую"память, павловская реформа, это когда отменили пятидесятирублёвые и сторублёвые купюры, когда пенсионеры теряли сознание в очередях в сберкассах, чтобы обменять свои кровные, и всёравно, меняли только определённую сумму, остальное, это воровское совковое государство воровало, это специально для дебилов, ну совсем полных, я напоминаюЛеонид АлексеевАнатолий Остин"Люди не хотят знать правду, она разрушает иллюзии". Ницше.Леонид АлексеевТакое впечатление,что у этих страдальцев по "совку"не всё в порядке с головой!Анатолий ОстинТуда, где таксиста шефом величали? Туда, где продавец в пивном ларьке жил лучше инженера? Да, никогда! Прошлое - прошло., и оставьте его в покое. Живите сегодня. "Не стоит возвращаться назад, там никого нет" Л. Шебаршин.Александр ТретьякС огромным удовольствием вернулся бы в те временаWWaleryАвтор поставил вопрос с подвохом и в общем то - очень глупо! Вопрсс - "Самолет назад в СССР - полетели бы?". П о ч е м у назад? Автор полагает, что все эти 30 лет с 1991 года СССР не развивался Бы? Сами подумайте - 20 лет развития СССР хватило сломать шею в с е й фашистской Европе! А тут 30 лет! Уверен, на Марсе бы яблони уже цвели, и в это верю! Вспомните Энергию-Буран! Да и воды с севера пошли бы на юг - сегодня продовольствия было бы на весь Мир! И Мир на земле был бы Реальный = Россия + КНР! И тему с перегревом Земли советская наука гарантированно решила бы. Сегодня на этой проблеме Запад только наваривается - в Европе газ 1000 баксов! И пока тамошние нувориши не распродадут по такой цене 73% запасов в подземных хранилищах СП- 2 не заработает. А Вы думаете на западе о народе беспокоятся? Уверен, вся бандеровская шушера сегодня бы рыла тоннель Материк - Сахалин.Fialkaа я бы вернулась с 1951 года и до смерти БрежневаИнгерман Ланскаяесли бы РЕАЛЬНО это светило, то НИОДИН даже не приблизился к этому "самолёту".... подобная ситуация обыграна в фильме "Окно в париж" с персонажем а. урганта.... забавно выглядит там соплежуй по совкуAlex НемоТолько с годами автор перегнул. СССР закончился со смертью Брежнева. Так что с 1965 по 1983 года...ИИринаДО того ,как до власти дорвался "Освободитель " преступной антисоветско-русофобской клики Горбачев ,мы жили в нашем спокойном ,добром ,мирной СССР ,который всем в мире казался нерушимым как скала . И клика сама признала захват ею СССР -своим преступлением перед страной и народом ,поэтому и 30 лет трусливо сваливает на коммунистов и их сторонников ответственность за уничтожение СССР .Комментировать
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