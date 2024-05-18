За четыре месяца 2024 года в Астраханской области в ДТП погибло почти втрое больше, чем прогнозировалось

Основная причина трагедий - нарушение ПДД водителями и пешеходами. Согласно данным УГИБДД УМВД России по Астраханской области, за четыре месяца 2024 года в регионе было зарегистрировано 271 ДТП, в котором погибли 23 человека и 336 человек оказались ранены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии