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Татар-информ

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За ночь на подлете к Москве сбито 64 вражеских БПЛА

За ночь на подлете к Москве сбито 64 вражеских БПЛА

64 вражеских дрона были уничтожены на подлете к Москве минувшей ночью. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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