Суть притчи о мытаре и фарисее, что можно и что нельзя делать с 25 февраля по 3 марта 2024 Алёна ЮрьеваСогласно православной традиции, перед Великим постом, самым значимым периодом в годовом календаре для православных христиан, существует время подготовки и очищения души.