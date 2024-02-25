Суть притчи о мытаре и фарисее, что можно и что нельзя делать с 25 февраля по 3 марта 2024 Алёна ЮрьеваСогласно православной традиции, перед Великим постом, самым значимым периодом в годовом календаре для православных христиан, существует время подготовки и очищения души.
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