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Сразу в пяти регионах России объявили ракетную опасность

Сразу в пяти регионах России объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории пяти российских областей. Предупреждение действует во Владимирской, Орловской, Тульской, Калужской и Липецкой областях.

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