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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Сахарный скраб из малины

Сахарный скраб из малины Малина является одним из супер продуктов красоты: — Это продукт антиоксидант, принимающий активное участие в  омоложении нашей кожи; — Малина содержит фруктовые органические кислоты, способные отшелушивать верхние слои кожи, а это значит разглаживают мелкие морщинки, устраняют различные высыпания и воспаления, выравнивают верхний слой кожи, придают ей гладкость и свежесть; — Сок малины […].

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