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Синоптик предупредила жителей Московского региона о скором выпадении снега

Синоптик предупредила жителей Московского региона о скором выпадении снега

В октябре жители столичного региона ощущали непривычное для этого времени года тепло. Однако, по словам ведущего специалиста метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, в последние дни месяца погода начнет меняться.

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