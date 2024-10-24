Синоптик предупредила жителей Московского региона о скором выпадении снега

В октябре жители столичного региона ощущали непривычное для этого времени года тепло. Однако, по словам ведущего специалиста метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, в последние дни месяца погода начнет меняться.
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