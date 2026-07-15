Обновление Windows заставило компьютеры выключаться

Обновление Windows 11 начало ломать компьютеры Dell. Об этом сообщает издание Windows Latest. Журналисты медиа рассказали, что речь идет о пакете обновлений KB5095093, который начали выпускать для устройств под управлением Windows 11 25H2 еще в июне.
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